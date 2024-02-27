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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezini Ziyaret Etti

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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezinde esnaf ile görüşmek için ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirildi.

Ak Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezini ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Erin, beraberinde AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, Kızıltepe Belediye Başkan adayı Ali Ertaş ve beraberindeki partililerle Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezinde esnaf ile görüştü.

Başkan Mehmet Şerif Öter ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Erin ve beraberindekiler, esnafa hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Esnaf da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erin ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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