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Mardin'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil şarampole devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACC 289 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki A.Y. (23), M.D. (31), F.B.D. (30), M.Y. (50) ve M.N.Y. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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