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Mardin'de Zergan Deresi'nde Erkek Cesedi Bulundu

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarihi Taş Köprü (Dunaysır Köprüsü) yakınında Zergan Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

Olay 16.00 sıralarında meydan geldi. Mezopotamya Mahallesinde bulunan tarihi Taş Köprü (Dunaysır Köprüsü) yakınında Zergan Deresi'nde bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler cesedi dereden çıkararak ambulansa bindirdi. Cesedin kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Köprüde emniyet şeridi çeken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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