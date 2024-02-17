Mardin'de silahlı saldırıya ilişkin tutuklama
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan bir kişiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Koçhisar Mahallesi'nde önceki gece düzenlenen, M.Ş.T'nin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. M.Ş.T'nin kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürerken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saldırının ardından kaçan şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MARDİN