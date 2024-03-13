DEM Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Kızıltepe adayı Zeyni İpek kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Mardin Kızıltepe Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Mardin Kızıltepe adayı Zeyni İpek kimdir?
Dem Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Mardin Kızıltepe adayı Zeyni İpek kimdir?
DEM PARTİ MARDİN KIZILTEPE ADAYI ZEYNİ İPEK KİMDİR?
Zeyni İpek 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Mardin Kızıltepe adayı Zeyni İpek serbest meslek yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz