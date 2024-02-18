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Mardin'de husumetli iki aile arasında kavga: 11 yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Olayda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Mardin'de husumetli iki aile arasında kavga: 11 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye Etkinlik ve Kumlu köyünde ikamet eden, aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralan 11 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma köyde giriş çıkışları kontrol altına aldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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