Dünya Su Günü'nde kaçak elektrikle tarla sulandı

Mardin'de Dünya Su Günü'nde yağmur yağarken kaçak elektrikle tarla sulandı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çiftçi, Dünya Su Günü'nde yağmurun yağdığı vakitte kaçak elektrikle tarlasını suladığı görüldü. Hazine arazisi olduğu belirlenen tarlaya 'yağmurlama' sistemi kuran şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Tedarik kalitesini artırmak için kayıp kaçakla mücadele etmeyi sürdüren Dicle Elektrik ekipleri, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olayla karşılaştı. Ekipler, bölgede devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran yağışlara karşın, bir tarlanın 'yağmurlama' yöntemiyle sulandığını fark etti. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, yağışa rağmen sulama işlemi gören buğday tarlasının, kaçak yollarla kullanılan elektrik enerjisi ve yeraltı su kaynaklarıyla sulandığı tespit edildi.

Tarlanın hazine arazisi olduğu öğrenildi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arıklı Mahallesi'nde rutin kontrol yapan Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü'ne bağlı kaçak ekibi, günlerdir yağmakta olan yağmura rağmen bir tarlada üstelik 'yağmurlama' sistemiyle sulama yapıldığını görünce, buraya gitti. Yapılan inceleme soncunda buğday ekili olan tarlanın yeraltından elektrik gücüyle çekilen su ile sulandığı saptandı. Ekipler, bunun için kullanılan 250 kVA gücündeki trafo vasıtasıyla tüketilen elektriğin kaçak olduğunu belirledi. Yaklaşık 100 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçteki trafo ile sulanan tarlanın ise hazine arazisi olduğu öğrenildi.

Gerekli adli ve idari işlemler yapıldı

Dünya Su Günü'nde yağmur altında kaçak elektrik kullanılarak 'yağmurlama' sistemiyle sulama yaparken suçüstü yakalanan S.K. isimli şahıs ile ilgili gerekli işlemleri yapan kaçak ekibi, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü yetkilileri, kaçak tüketim ile ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığını bildirirdi. Enerji şirketinden yapılan açıklamada ise, elektrik tedarik kalitesini artırmanın önünde engel teşkil eden kaçak elektrik kullanımıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğine dikkat çekildi.