Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ilçenin İpek Mahallesi'nde 3 kişinin üzerinde toplam 25,40 gram esrar ve 24,80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheliden 2'si hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

1 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.