DEVA Partisi Kızıltepe adayı Servet Uyğur kimdir? 2024 DEVA Partisi Mardin Kızıltepe belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kızıltepe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mardin Kızıltepe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kızıltepe Belediye Başkan Adayı Servet Uyğur kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERVET UYĞUR KİMDİR?

Servet Uyğur, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kızıltepe belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KIZILTEPE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kızıltepe adayı belli oldu. DEVA Partisi Kızıltepe Belediye Başkan Adayı Servet Uyğur oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.