Mardin'de bir çocuk demir kapının altında kalarak yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk, inşaat halindeki binanın önünden geçerken üzerine düşen demir kapı nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binanın önünden geçen 14 yaşındaki bir çocuğun üzerine demir kapı düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN