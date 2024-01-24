Üye Girişi
Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Tesis halk sağlığına ve çevrenin korunmasına büyük katkı sağlıyor. Eroğlu, tesisin çalışma düzeni ve şehre olan katkısı hakkında bilgi aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesis halk sağlığına ve çevrenin korunmasına büyük katkı sağlıyor.

Genel Sekreter Fatih Eroğlu, şehrin ekonomi, tarım, alt yapı, doğal kaynak, dere yatakları ve diğer birçok çevresel faktöre katkı sağladığı gibi istihdama da katkısı olan Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Eroğlu, tesisin çalışma düzeni ve şehre olan katkısı hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fatih Eroğlu Kızıltepe Çevre Belediye Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title