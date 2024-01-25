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Mardin'de İnşaat İşçisi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki binanın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Kızıltepe İlçe Stadyumu civarında bulunan bir inşaatta çalışan sıva ustası Abdurrahman Kandemir (53), çıktığı iskeleden dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kandemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir'in cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızıltepe Mardin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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