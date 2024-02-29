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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 şahıs tutuklandı. Operasyonda bir miktar eroin ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Kızıltepe'de bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddenin satıldığı belirlenen ikamette arama yapıldı. Operasyonda bir miktar eroin ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızıltepe Narkotik Mardin Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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