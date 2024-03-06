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Mardin'de Anne ve Görme Engelli Çocuğu 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir anne ve görme engelli çocuğu, kaldıkları binanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Bir çocuk ise ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6'ncı kattan düşen anne ve görme engelli 1 çocuğu hayatını kaybetti, 1 çocuğu ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anne Semire Aktürk (33), çocukları Havvas Roni Aktürk (5) ve S.A. (6), kaldıkları binanın 6'ncı katından düşerek ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Anne ve Havvas Roni Aktürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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