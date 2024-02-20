Mardin'de Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Şahıs
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 gün önce başından vurulan M.Ş.T., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olay ile ilgili 1 kişi tutuklanmıştı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 gün önce başından vurulan M.Ş.T., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 326 Sokak'ta M.Ş.T. adlı şahıs, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden M.Ş.T., 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay ile ilgili 1 kişi tutuklanmıştı. - MARDİN