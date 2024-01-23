Mardin'de Hamsi Festivali Düzenlendi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Çaykur Rizespor Taraftarları Derneği, Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesinin desteğiyle Hamsi Festivali düzenlendi. Festivalde, mangal ateşinde pişirilen 1 ton hamsi misafirlere ikram edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hamsi Festivali düzenlendi.
Çaykur Rizespor Taraftarları Derneği, Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesinin desteğiyle Halı Caddesi'nde Hamsi Festivali gerçekleştirildi.
Kızıltepelilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, mangal ateşinde pişirilen 1 ton hamsi misafirlere ikram edildi.
Mardin Çaykur Rizespor Taraftarları Derneği Başkanı Harun Çınar, Rize'den getirdikleri 1 ton hamsiyi vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.
Festivalin 28 Ocak Pazar gününe kadar süreceği belirtildi.