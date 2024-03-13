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Mardin Kızıltepe'de Ramazan Etkinlikleri Başladı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri başladı. Etkinliklerde Grup Tillo sahne aldı ve çocuklar eğlenceli zaman geçirdi. Programda Gazze'ye destek mesajları da verildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı.

Halı Caddesi'nde teravih namazı sonrası düzenlenen etkinliklerde Grup Tillo sahne aldı.

Etkinliğe katılan çocuklar palyaço, Hacivat, Karagöz ve çizgi film karakterleri ile eğlenceli zaman geçirdi.

Kızıltepe Halk Eğitim Merkezindeki öğretmenlerden oluşan koro da etkinlikte sahne aldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, ramazan ayında birlikteliğin önemine değinerek, etkinliklerin hafta sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Programda, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek mesajları verildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Gümüş, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaymakamlık Kızıltepe Mardin Gazze Yaşam Güncel Haberler

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