Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kızıltepe'yi ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesine ziyarette bulundu.

Vali Akkoyun, Hastane Caddesi ve Halı Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti, bereketli kazançlar diledi.

Özel Harekat Atatürk Kalekolunu da ziyaret eden Akkoyun, görevi başındaki polislerle görüştü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde ziyarette bulunan Akkoyun, YKS ve KPSS'ye hazırlanan öğrenci ve adaylarla bir araya geldi.