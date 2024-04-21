Mardin'de seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki bir cipte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda cip kullanılamaz hale geldi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi İpek Yolu üzerinde S.B. yönetimindeki 33 AOS 071 plakalı cipin motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı park ederek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce söndürülen yangında cip kullanılamaz hale geldi.