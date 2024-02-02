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Mardin'de Otomobil Takla Attı, 1 Kişi Yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kızıltepe- Ceylanpınar Kırkkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 05 AZ 229 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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