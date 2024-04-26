Mardin'de düzenlenen operasyonda 7 tabanca ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca, 16 şarjör ve 93 fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 2 farklı adrese operasyon düzenlendi. Ruhsatsız 7 tabanca, 16 şarjör ve 93 fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN