Mardin'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan Özgür Akkaya, 26 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 10 Ocak'ta Kızıltepe ilçesi merkezindeki Ersoylu Mahallesi'nde yaşandı. Bir inşaatta demir ustası olarak çalışan Özgür Akkaya, inşaatın üst katına çektiği demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Akkaya, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akkaya, burada kalbinin durması üzerine yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürülerek ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

26 gündür yaşam savaşı veren genç usta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MARDİN