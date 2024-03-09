Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı
Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yurt dışı kaynaklı sanal bahis sitelerinden bayilik alarak Mardin'de yasa dışı sanal bahis oynattığı tespit edilen şebeke üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 12 adet cep telefonu, 12 adet simkart, 1 adet tablet, 1 adet tümleşik bilgisayar, 1 SSD, 1 adet tabanca ile 100 adet 9x19 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi" denildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. - MARDİN