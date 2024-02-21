Mardin'de Hububat ve Gıda Altyapısının Geliştirilmesi Projesi İmzalandı

Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı ile Kızıltepe Ticaret Borsası arasında 25 milyonu hibe olmak üzere 30 milyon lira bütçesi olan "Mardin Hububat ve Gıda Altyapısının Geliştirilmesi Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin ile Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç tarafından imzalanan projenin toplam bütçesi 30 milyon TL olup, program çerçevesinde ajans tarafından yüzde 83 oranında 25 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2023 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" çerçevesinde yürütülecek.

Projenin bugüne kadar ajans tarafından en yüksek mali destek sağlanan proje olduğunu belirten Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç, proje ile tarım sektöründe daha kaliteli ürün ve daha yüksek katma değerle satışa imkan verecek altyapıyı borsa ile harekete geçirmiş olacaklarını söyledi. Aniç, "Akredite bir laboratuvar alt yapısı, elektronik bir müzayede salonunun kurulması, işlerimizin kayıtlı bir şekilde yerine getirilmesi bazında daha sağlıklı bir ayrışmanın yapılması ve nihayetinde daha iyi işleyen ve hem üreticinin hem alıcının daha iyi imkanlarla ticaretini gerçekleştireceği bir altyapıyı faaliyete geçirmiş olacağız. Bu çalışma neticesinde borsamız bize teklif ettiler. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı çerçevesinde biz de destek veriyor olacağız. Yıl içerisinde bütün faaliyetlerini tamamlayarak tesisin faaliyete geçmesini sağlayarak, sadece Mardin'de değil, bölge geneline kazandırmayı umut ediyoruz" dedi.

Proje ile tarımsal üretim değer zinciri geliştirilerek verimsizlikler önleneceğini ve ilin tarımsal üretim katma değer seviyesinin yükseltileceğine değinen Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Dicle Kalkınma Ajansı desteğiyle Mezopotamya Ovası'nda çiftçilerle bir şeyler yapmak istediklerini kaydetti. - MARDİN