Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin İpek Mahallesi'nde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen diğeri şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN