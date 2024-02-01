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Mardin'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe-Viranşehir karayolu Sürekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerin ismi öğrenilmeyen 34 DMV 695 plakalı otomobil ve 27 FM 332 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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