Mardin'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 326 Sokak'ta M.Ş.T. adlı şahıs, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan M.Ş.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN