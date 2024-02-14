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Mardin'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı ve yaralandı. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 326 Sokak'ta M.Ş.T. adlı şahıs, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan M.Ş.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızıltepe Mardin Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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