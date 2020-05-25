Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesiyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesiyle görüştü

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan şehit ailesine gerçekleştirdiği bayram ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesiyle görüştü
25.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:13

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan şehit ailesine gerçekleştirdiği bayram ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla katıldı. Erdoğan, "İsyan etmiyoruz. Şükürler olsun, hamdolsun böyle bir evladın annesi oldum" diyen şehit annesi Nermin Ak'a, "Biz de sizin gibi annelerle gurur duyuyoruz" diye yanıt verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 2 Mart tarihinde İdlib'de şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın baba ocağına yaptığı bayram ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak aileyle görüştürdü. Bayram buluşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bire bir görüşmekten çok mutlu olduklarını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Cumhurbaşkanımız her an, her acı ve mutlu günde milletimizin yanındadır. 'Millet Adamı' olmak böyle bir yürek ister" dedi.

'BİZ DE GURUR DUYUYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ailenin aynı zamanda hemşehrileri olduğunu ve kendisini çok sevdiğini belirten Sürekli, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını da ifade etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız; daima milletle, milletin sinesinde, hanesinde olmuştur. Asla ulaşılamaz olmamıştır. Sağ olsunlar, aradık ve şehit ailemizle görüştüler. Bizlere ve şehit ailemize ikinci bir bayram yaşattılar. Şehitlerimiz ve gazilerimize olan borcumuz büyük. Aileleri her zaman başımızın tacı. Onlar bu milletin anne babaları artık. Kendilerini sık sık ziyaret ediyor, hatır ve ihtiyaçlarını soruyoruz. Bu bayram vesilesi ile Cumhurbaşkanımızın değerli katılımları gerçekten büyük mutluluk ve heyecan yarattı. Allah onu başımızdan eksik etmesin."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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