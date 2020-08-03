Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler

Karşılıklı NAVTEX ilanlarının ardından Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim yükselirken, Almanya'nın arabuluculuğunda normalleşme sürecine dair adımlar atıldı. Gerilim bir nebze de olsa düşerken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexander Diakopoulos'un Yunan medyasına verdiği demeçler bölgede tansiyonu tekrar yükseltebilir. Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduğunu belirten Diakopoulos, "Eğer durum çirkin bir hal alırsa Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmelidir. Biz baskı altında müzakere etmeyeceğiz ve şantaja ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi.

"YUNANİSTAN, TÜRKİYE İLE DİYALOG KURARAK NE ELDE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonuna "Yunanistan, Türkiye ile diyalog kurarak ne elde etmeye çalışıyor" başlıklı bir makale yazdı. Diakopoulos, "Başlıktaki sorunun yanıtını yazabilmek için son 1 yılda olanlara bakmak gerek. Türkiye'den çok büyük sayıda mülteci geldi. Türkiye sınırında hibrid savaş yaşadık, Ankara ile Trablus arasındaki deniz anlaşması ve hidrokarbon araması için lisans süreci ile birlikte Yunan adaları üzerindeki Türk savaş uçaklarının uçması gibi sorunlar yaşandı" dedi.

"OLAY ÇİRKİN BİR HAL ALIRSA"

Diakopoulos, görüşmelerin olumlu sonuç vermesi durumunda bu durumun bölgede istikrar sağlanması için kritik bir öneme sahip olacağını dile getirdi.

Yunanistan'ın Almanya arabuluculuğuyla Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduğunu söyleyen Diakopoulos, "Henüz çok erken bir süreçteyiz ve bir orta yol bulmak için görüşmeler başlamadı bile. Biz bunun olabilecek en erken sürede olmasını istiyoruz. Eğer Türkiye baskı taktiğini bırakırsa bu Yunanistan ve Avrupa ile iş birliği yapma yolunu açacaktır, bunun da birçok faydası olacaktır. Eğer bunu bırakmazsa ve durum çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler. Biz prensipleri ve kanunları olan bir ülkeyiz ama haklarımızı savunmayı da biliriz. Biz baskı altında müzakere etmeyeceğiz ve şantaja ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz" ifadesini kullandı.