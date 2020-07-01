Hafter yanlılarıyla görüşmesine dair paylaşım yapan Yunan Bakan, Türkiye'yi hedef aldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve doğudaki sözde hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Tobruk Temsilciler Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, bugün ülkenin doğusundaki el-Kubbe kentinde Libya'yı ziyaret eden Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KAHİRE BİLDİRGESİ İSİMLİ SİYASİ GİRİŞİM ELE ALINDI

Taraflar, "ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve ikili ticaretin arttırılması için Bingazi kentinde bir konsolosluk açılmasını" görüştü.

Toplantıda ayrıca, Libya krizine ilişkin gelişmeler, "Akile Salih'in insiyatifiyle" ortaya çıktığı öne sürülen Kahire Bildirgesi isimli siyasi girişim ele alındı.

Ayrıca, Dendias'ın Yunanistan'ın Kahire Bildirgesi isimli bu girişimi desteklediği, Libya'daki krizin sonlandırılması için siyasi çözümden yana olduğu ve dış müdaheleye karşı çıktığını toplantıda dile getirdiği, açıklamada kaydedildi.

"LİBYA, TÜRK MALLARINI YUNAN MALLARIYLA DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

Öte yandan, Dendias, Akile Salih ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Atina'nın Bingazi kentinde ticareti ilerletmek için bir konsolosluk açmak niyetinde olduğuna işaret ederek, "Libya'nın Türk mallarını, Avrupa hatta Yunan mallarıyla değiştirmek istediğini" öne sürdü.