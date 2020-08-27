Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki akşam NTV canlı yayınında Türkiye'nin gaz ve petrol aramak için yaptığı çalışmalarla ilgili de konuştu. Bakan Albayrak, 15 Temmuz öncesi Doğu Akdeniz'deki çalışmalara engel olmak isteyenlerin darbe girişimi sonrası tutuklanan darbecilerin sembol olan fotoğrafında yer alan isimler olduğunu belirtti. Söz konusu fotoğrafta ise dönemin Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğamiral Murat Şizai ve yine Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı İhsan Bakar yer alıyor.

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, o isimlerle ilgili şunları yazdı "Şimdi size bir fotoğraf bırakacağım. Akın Öztürk başta olmak üzere 15 Temmuz'un lider kadrosundan isimler bu karede yer alıyor. Ama bu bir 15 Temmuz yazısı değil. O karenin altında Karadeniz'de çıkan doğalgaza uzanan bir zihniyet yatıyor.

"15 TEMMUZ'DA MERDİVENLERE DİZİLDİKLERİ FOTOĞRAF VAR YA BİRİSİ ORADA"

İsterseniz önce Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın anlatımlarına kulak verelim 'Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki sahaları parsel parsel özel şirketlere ihale etmeye başladığında Bakanlar Kurulu'nda yüksek sesle konuyu gündeme getirdik. 'Böyle bir şey olamaz. Bizim egemenlik haklarımızın olduğu yerlerde, karasularımızda ihaleye çıkıyorlar' dedik. 'Etkin bir rol oynamamız lazım' dedik. Bunun üzerine Dışişleri, Genelkurmay ve Enerji Bakanlığı'ndan oluşan üçlü bir kurul oluşturuldu. Toplantıda bize 'Akdeniz'de ne işimiz var. Avrupa ne der, Amerika ne der? Gemimiz yok, kiralasak pahalı' diye devamlı itirazda bulunan bir yapı. Biz gereken cevabı orada verdik. 15 Temmuz'da merdivenlere dizildikleri bir fotoğraf var ya, birisi orada.'

"MURAT ŞİZAİ VE İHSAN BAKAR YER ALIYOR"

15 Temmuz'un darbeci generallerinin dizildiği bir fotoğraf var. Orada Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğamiral Murat Şizai ve yine Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı İhsan Bakar yer alıyor. ABD'nin planları doğrultusunda ülkesine karşı darbe yapmaya çalışan FETÖ'cülerden her şey beklenir."