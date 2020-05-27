Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi

Sosyal medyada Türkiye'nin çeşitli illerinden paylaşılan mesajlarda Türkiye'ye göktaşı düştüğü belirtildi.

Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da çok sayıda vatandaş, görüntülerle birlikte göktaşı düştüğünü belirttiler. Türkiye'ye göktaşı düşüp düşmediği ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

HAVA ANİDEN AYDINLANDI

Erzurum'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Kentte akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.

BİNGÖL'DE KAMERAYA YANSIDI

Bir çok ilden görünen göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl-Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.

Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez o anları anlattı. İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra göktaşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl'e düştüğünü düşündüğü söyledi.