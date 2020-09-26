Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1511 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 71 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 929'a, toplam vaka sayısı ise 312 bin 966'ya yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1232 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1232 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 274 bin 514'e yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 936 bin 581, ağır hasta sayısı 1615, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ HIZI AZALMA EĞİLİMİNDE"

Öte yandan Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." ifadelerini kullandı.