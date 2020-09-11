Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile karşılıklı NAVTEX ilanlarıyla başlayan gerilim her geçen gün artarken, Türkiye'den yeni bir hamle geldi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni, NAVTEX yayınlayarak 12-14 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

NAVTEX NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir. Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkün kılar; özellikle İngilizce'si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.