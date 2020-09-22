Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1692 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 65 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 639'a, toplam vaka sayısı ise 306 bin 302'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1261 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1261 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 269 bin 696'ya yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, ağır hasta sayısı 1522, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 1522'YE ULAŞTI"

Bakan Koca, "Ağır hasta sayımız 1.522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.