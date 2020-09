Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, akrabasını silahla ayağından vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan şahıs sosyal medya hesabından yaralı şahsın yerdeki görüntüsünü "İhanetin bedelini ödemiştir" notu ile paylaştı.

YARALAYIP FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

İlçede müteahhitlik yapan M.Y. ile akrabası Necip Y. arasında sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı. Bunun üzerine M.Y. Fevzipaşa Mahallesi Bahar Sokak'ta Necip Y'yi silahla ayağından vurarak yaraladı. Yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçtığı iddia edilen M.Y. sosyal medya hesabından Necip Y'nin yerde yaralı haldeki fotoğrafını bir notla paylaştı. Polis, zanlı M.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

"İHANET VE ŞANTAJIN BEDELİNİ ÖDEDİ"

Akrabasını yaralayan şahıs, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa şu notu yazdı: "Son günlerde sosyal medyada şantaj yapan bu nankör kahpe! Bu iftiracı namussuz bizden olamaz... Utanç duyuyorum bu leş arkasından! Sabrımı çok zorladı ve yaptığı bel altı hareketlerinin, şerefsizliğinin, ihanetinin, şantajın bedelini ödemiştir"