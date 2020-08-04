Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı

Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı, Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarının 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını duyurdu.

ALMAN TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANI İKİNCİ DALGA UYARISI YAPTI

Alman tabipler birliği başkanı, Almanya'da ikinci dalganın başladığını söyledi. Hastanelerde de ikinci dalga hazırlıkları yapılıyor. Ama bu kez farklı önlemler alınıyor.