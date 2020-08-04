Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Son dakika: Almanya, koronavirüs salgınından dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı.
04.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:34
Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı, Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarının 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını duyurdu.
ALMAN TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANI İKİNCİ DALGA UYARISI YAPTI
Alman tabipler birliği başkanı, Almanya'da ikinci dalganın başladığını söyledi. Hastanelerde de ikinci dalga hazırlıkları yapılıyor. Ama bu kez farklı önlemler alınıyor.