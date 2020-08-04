Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı Son dakika: Almanya, koronavirüs salgınından dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı.

Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya muafiyet tanınacağını açıkladı. TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN TÜRKİYE'DE KARANTİNADA KALACAK Yapılan açıklamada, kişilerin Almanya'ya dönmeden 48 saat önce PCR testi yapılması gerektiği belirtilirken, test sonucu pozitif çıkanların Türkiye'de karantinada kalacağı belirtildi. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE SEYAHAT KISITLAMASI UYGULANMIYOR

Almanya; Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Yunanistan, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Malta, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç , Slovakya, Slovenya, İspanya, Çekya, Macaristan ve Güney Kıbrıs ile İzlanda, Lichtenstein, Norveç, İsviçre, İngiltere, Kuzey İrlanda, Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan haricindeki ülkelere seyahat uyarısını 31 Ağustos 2020 ye kadar uzatmıştı.