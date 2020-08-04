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Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı

Son dakika: Almanya, koronavirüs salgınından dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı.

04.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:45

Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya muafiyet tanınacağını açıkladı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN TÜRKİYE'DE KARANTİNADA KALACAK

Yapılan açıklamada, kişilerin Almanya'ya dönmeden 48 saat önce PCR testi yapılması gerektiği belirtilirken, test sonucu pozitif çıkanların Türkiye'de karantinada kalacağı belirtildi.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE SEYAHAT KISITLAMASI UYGULANMIYOR

Almanya; Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Yunanistan, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Malta, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç , Slovakya, Slovenya, İspanya, Çekya, Macaristan ve Güney Kıbrıs ile İzlanda, Lichtenstein, Norveç, İsviçre, İngiltere, Kuzey İrlanda, Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan haricindeki ülkelere seyahat uyarısını 31 Ağustos 2020 ye kadar uzatmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Haber Yorumları (7)
TURİSTLERİN GÜVENLİĞİ: Ukrayna lı ünlü modelin failleri bulunup cezalandırıldı mı.
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SLM: Alman malları siz önce kendi ülkenize bakın vaka sayınız da ölü sayınızda bizden fazla
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DON CORLEONE: Tıp Dünyası Şokta Olmalı Korona Bu Dört İlimize uğramamış Sonuçta Bence Bilim İnsanları Bu Dört Şehrimize Bakarak, İlaç Çalışmalarına Başlamalı Buralardaki İnsanlarımızın Vücut Yapılarını Ve Korona Bağışıklık Düzeylerini İnceler İseler, Korona Tedavisinde Bir Çığır Aşmaları Bir Mucizevi Bir Gerçek Olmalı
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