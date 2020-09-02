Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı

Son dönemde tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz konusunda ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm tarafları Doğu Akdeniz'de "geri çekilmeye" ve diplomatik çözümler aramaya çağırdı.

"SİLAH AMBARGOSUNUN KALDIRILMASI DOĞRU BİR KARAR"

Pompeo, Rum Kesimine uygulanan silah ambargosunun 33 yıl sonra kaldırmasına ilişkin ise "doğru bir karar" ifadesini kullandı.

Pompeo, "Uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir karardı. Bu adımın Doğu Akdeniz'deki yüksek gerginlik zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Herkesten bölgedeki gerginliği düşürmelerini istiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo