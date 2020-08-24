Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Samsun'da kaldırım üzerinde yürüyen bir kişinin kafasına tabela düştü. Yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
24.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:20
Samsun'un İlkadım ilçesinde yolda yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu.
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Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Ş. kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada kafasına bir iş yerinin tabelası düştü.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralanan şahıs ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.