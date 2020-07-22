Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce ortadan kaybolan ve eski sevgilisi tarafından öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesini kadınlar omuzladı.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda Köyü'ndeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin'in cenazesi, ilk olarak ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınacak olan Gültekin, daha sonra Gayda köyünde toprağa verilmesi bekleniyor. Cenazeyi kadınların omuzlaması dikkat çekti.

Cenaze namazı için çok sayıda ilçe halkı cami önünde toplandı.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.