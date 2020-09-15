Bana bir şey olmaz diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde korona virüse yakalanan ve gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuşan genç, "Bana bir şey olmaz" diyerek kurallara uymadığı için hastalığa yakalandığını belirterek, yaşadığı ibretlik süreci anlattı.

Siverek'te Ağustos ayında koronavirüse yakalandığını öğrenen 28 yaşındaki Abdullah Serçek, 22 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Serçek, kendisiyle birlikte test sonucu pozitif çıkan amcasını ise 3 gün içinde kaybetti. Amcasının vefatının ardından kendisi de kabus gibi günler yaşayan Serçek, toplamda 22 gün süren ibretlik süreci anlattı.

Abdullah Serçek, korona virüsün hiçbir hastalığa benzemediğini belirterek, "Bu illet öyle bir şey ki sevdiklerinin bile yanında olmadığını insana gösteriyor" dedi. Hastalık öncesinde "Bana bir şey olmaz" mantığı ile hareket edip, kurallara riayet etmediğini hatırlatan Abdullah Serçek, "bu salgın başladığı sırada ben de bazıları gibi 'Bana bir şey olmaz' dedim ama virüse yakalandıktan sonra çok zor süreçler geçirdim. Sevdiğin, seni sevenlerin bile sana faydası olmadığını gördüm. Gece yarılarına kadar yalnız kaldım, çok zaman nefes alamadığım sırada intiharı bile düşünür hale geldim. Çok ama çok çaresiz bir durum, yakalanmadan önce normal hayatıma uyarılara aldırmadan devam ediyordum. Korona virüse yakalandıktan sonra hayatım alt üst oldu, Allah düşmanıma bile göstermesin" dedi.

"NEFESİN KIYMETİNİ İLLETİN PENÇESİNDE ANLADIM"

Abdullah Serçek, "Gençler korona virüsten etkilenmez, bana bir şey olmaz" diye düşünenlere de uyarılarda bulundu. Nefesin kıymetini bu hastalığın pençesinde anladığını vurgulayan Serçek, "Ben de gençtim koronaya yakalanınca dünyam değişti. 'Gençler korona virüsten etkilenmez, bana bir şey olmaz' gibi söylemlere aldanmayın, inanmayın. Özellikle maske, sosyal mesafe ve yapılan uyarılara kesinlikle uyun yarın herkes için geç olabilir. Kendinizi, sevdiklerinizi ve sizi sevenleri üzmeyin. Sağlık çalışanlarını zor durumda bırakmayın. Bana bu dünya da en güzel şey nedir deseler, 'nefes' derim. Dünyaları da verseler bir nefese değişmem. Ben Rabbimizin bize verdiği nefesin kıymetini bu illetin pençesine düşünce anladım. İnşallah bu illetten el birliğiyle tedbirlere uyarak kurtuluruz" şeklinde konuştu.

"ÇOK SEVDİĞİM AMCAMI KAYBETTİM"

17 Ağustos günü amcası Ali Serçek'le birlikte karantinaya alındığını hatırlatan genç, "Amcamla birlikte yakalandım aynı gün hastaneye kaldırılarak tedavimize başlandı. Sonradan duydum amcamın durumu ağırlaşınca sevk etmişler. Eve geldiğimde babamdan duydum amcamın vefatını. İnsan sevdiklerinden bile zamansız ayrılıyor, bunları anlatırken bile yaşadıklarım filim şeridi gibi gözümün önünden geçiyor" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

Abdullah Serçek, sağlık çalışanlarının bu zorlu süreci fedakarca yürüttüklerine şahit olduğunu anlatarak, "Salgın başlangıcında hükümetimiz olsun, doktorlarımız olsun her zaman uyarılarda bulunuyorlardı, ama dinleyen yoktu. Ben yakalanıp hastaneye gittiğimde işin ne kadar ciddi olduğunu ne yazık ki orda anladım. Bir süre hastanede kaldım benden daha kötü durumda olan insanları görünce ben kendi durumum için bin kat daha şükür ettim. Hastane koridorlarında anladığım tek şey kişi ayrımı yapmadan zor şartlarda bir insanın hayatını kurtarmanın ne kadar değerli olduğudur. Sağlık çalışanlarının gösterdiği azmi, fedakarlığı bizzat gördüm. Bana da çok iyi baktılar, ilgilendiler. Allah onları ve ailelerini korusun. Onlar için bu süreç çok daha zor. Çünkü onlar ailesine, çocuklarına bir defa olsun sarılamıyorlar" dedi.

"İNSANLARIMIZ TEDBİRLERE UYSUN"

Serçek, "Sağlık Bakanlığımız süreci iyi değerlendiriyor insanlara sesleniyor, 'dikkat edin sevdiklerinizi düşünün' diyor. Ben de başta aldırış etmiyordum. İnanıyorum ki şimdi insanlar benim gibi aldırış etmiyor. Sağlıkçılar, Sağlık Bakanımız gece gündüz, fedakarca haykırıyor ama ben de bu hastalığın pençesinden kurtulmuş bir genç olarak haykırmak istiyorum. Ne olursunuz sevdikleriniz için sağlık bakanlığımızın açıkladığı tedbirlere uyun" diye konuştu.