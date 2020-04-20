Mümtaz Şenel kimdir? Mümtaz Şenel nereli ve ne iş yapıyor? Mümtaz şenel hayatı ve biyografisi! Burdur'un Yeşilova ilçesi belediye başkanı Mümtaz Şenel silahlı saldırıya uğradı. Herkes Mümtaz Şenel'i merak ediyor. Mümtaz Şenel kimdir, nereli ve kaç yaşında?