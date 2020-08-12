Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim nedeniyle Yunan Başbakan Miçotakis ile bir araya gelen Macron'dan tehlikeli bir hamle geldi. Türk-Yunan gerginliğinde Yunanistan'a destek veren Macron, Türkiye'nin bölgedeki petrol arama çalışmalarına son vermesini istedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru sismik arama faaliyetleri Yunanistan, İsrail ve Mısır'dan sonra Fransa'yı da rahatsız etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşme yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Doğu Akdeniz'deki durum endişe verici. Türkiye'nin petrol arama konusundaki tek taraflı kararları gerginliğe neden oluyor. Komşu ülkeler ve NATO içindeki müttefikler arasında barışçıl bir diyaloğa izin vermek için bunların sona ermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ'E ASKERİ GÜÇ TAKVİYESİ

Macron ayrıca Doğu Akdeniz'deki askeri gücün AB ortakları ve Yunanistan ile birlikte artırılacağı ifade ederek böylelikle uluslararası kanunlara saygı gösterilmesinin sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.