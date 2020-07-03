Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı

Koronavirüs salgını sonrası ülkeler normalleşmeye devam ediyor. Macaristan'dan Türkiye'yi ilgilendiren yeni bir haber geldi.

Macaristan, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye'ye muafiyet verdi. Konuyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere'nin seyahat uyarısını kaldırdığı 59 ülkeyi açıkladığını, Türkiye'nin de bunların içinde olduğunu söyledi.

AB'NİN KARARINA RAĞMEN MACARİSTAN BÖYLE BİR KARAR ALDI

Her ülkenin kendi vatandaşının sağlığını düşünmek zorunda olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Objektif kriterler ortaya konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli ülke olduğunu ülkeler açıklıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı da beni arayarak, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesi içinde tuttuklarını ve Türkiye'den dönecek Macar turistlere 14 günlük karantina uygulamayacaklarını söyledi. AB'nin kararına rağmen." ifadelerini kullandı.