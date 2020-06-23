Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü

Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönenen araçta bulunan iki kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken otomobil şarampolden güçlükle çıkarıldı.

HAFİF SIYRIKLARLA KURTULDULAR

Alınan bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Samsun - Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 FM 017 plakalı otomobil sürücüsü F.M. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Takla atarak durabilen araçta bulunan F.M. ve T.U. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Oto çekici tarafından şarampolden güçlükle çıkartılan otomobil hurdaya döndü.