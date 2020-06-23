Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Samsun'da otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan kişiler kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
23.06.2020 04:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:03
Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönenen araçta bulunan iki kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken otomobil şarampolden güçlükle çıkarıldı.
HAFİF SIYRIKLARLA KURTULDULAR
Alınan bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Samsun - Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 FM 017 plakalı otomobil sürücüsü F.M. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Takla atarak durabilen araçta bulunan F.M. ve T.U. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Oto çekici tarafından şarampolden güçlükle çıkartılan otomobil hurdaya döndü.