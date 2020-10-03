Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı

Antalya'da motosiklet çalmaya çalışan iki hırsızı fark eden genç bir kız, pencereden atlayıp motosikleti hırsızların elinden kurtardı. Genç kızı görünce neye uğradıklarını şaşıran hırsızlar, motosikleti bırakıp kaçtılar. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

