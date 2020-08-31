Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında artan Doğu Akdeniz krizi için Avrupa Birliği'nden "diyalog" çağrısı gelirken, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları, Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundu. Fransız Bakan Jean-Yves Le Drian, Türkiye'ye yaptırımlar dahil olmak üzere maksimum sertliği göstermeye kararlı olduğunu belirtirken, Alman Bakan ise "Yunanistan'ın egemenliğini savunacağız" dedi.

"MAKSİMUM SERTLİĞİ GÖSTERMEYE KARARLIYIZ"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa'da görev yapan Fransız büyükelçilerine açıklamalarda bulundu.

Fransız Bakan, "Avrupa, Türkiye'nin saldırgan politikasıyla yüzleşmek için ortak hareket etmeli. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye bir devletin, denizcilik alanını ihlal eden pozisyonu kesinlikle kabul edilemez. AB diyaloğa hazır, ancak, gerekirse Türkiye'ye yaptırımlar dahil olmak üzere maksimum sertliği göstermeye kararlı" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN EGEMENLİĞİNİ SAVUNACAĞIZ"

Alman Bakan Maas ise, "Akdeniz'deki krizden çıkmanın tek yolu diyalog. Akdeniz'in istikrarsızlaşmasını kabul etmiyoruz. Yunanistan'ın egemenliğini savunacağız" dedi.

AB'DEN DİYALOG ÇAĞRISI

Öte yandan Avrupa Birliği ise, bölgede tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'a diyalog çağrısı yaptı. AB'den yapılan açıklamada, "Tansiyonu yükseltecek tek taraflı eylemler yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var" ifadelerine yer verildi.