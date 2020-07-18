Fahim Saleh: Teknoloji CEO'sunun başı kesilerek öldürülmesi ile ilgili asistanı tutuklandı

New York'taki dairesinde başı ve uzuvları kesilmiş halde bulunan 33 yaşındaki teknoloji girişimcisi Fahim Saleh'in ölümü ile ilgili olarak özel asistanı tutuklandı.

Katil zanlısı 21 yaşındaki Tyrese Haspil'in yönetici asistanı olduğu bildiriliyor.

New York polisi zanlının Saleh'e on binlerce dolar borcu olduğunu açıkladı.

Saleh, Nepal ve Bangladeş'te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularındandı.

Haspil'in Saleh'i önce elektrik tabancısı ile yaraladığı ardından da bıçakladığı belirtiliyor.

New York polisinden dedektif Rodney Harrison, Cuma günü tutuklama sonrası bir açıklama yaptı ve "Şüpheli Saleh'in mali ve kişisel işleri ile ilgileniyordu. Aynı zamanda da ona ciddi miktarda borcu vardı" dedi.

Saleh'in cesedi, birkaç gün ortaya çıkmaması sonrası Salı günü Manhattan'daki dairesinde bulunmuştu.

Genç girişimcinin son görüntüsü, apartmana birlikte girdiği maskeli bir kişi ile asansöre binerken kaydedildi.

Cesedi bulunduğunda yanında bir elektrikli testere de yer alıyordu.

Bangladeş göçmeni bir ailenin oğlu olan Saleh, ilk şirketini lisedeyken kurdu. Saleh, 2015'te Bangladeş ve Nepal'de popüler olan Pathao'nun kurucuları arasında yer aldı.

Fahim Saleh kimdir?

Fahim Salih, daha sonra Nijerya'daki motosiklet taksi uygulaması Gokada'nın kuruluşunda görev aldı. Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta bu yılın başlarında motosiklet taksilerin yasaklanmasıyla şirketin ağır bir darbe aldığı belirtiliyor.

Gayri resmi nüfusu 20 milyonun üzerinde olduğu belirtilen ve trafik sıkışıklığıyla bilinen bu motosikletler kentin en yaygın ulaşım aracıydı.