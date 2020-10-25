Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı

NE OLMUŞTU?

21 Ekim tarihinde Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelen 21 yaşındaki Mustafa Aslan ablası olan 24 yaşındaki Melek Aslan'ı 4 kurşunla öldürmüş ve daha sonra yakalanmıştı. Olay sonrasında ise olayın azmettiren kişinin Melek Aslan'ın eski sevgilisi Orhan Vatansever olduğu ileri sürülmüş ve Vatansever hakkında yakalama kararı çıkmıştı. Daha önce 2 kez sevgilisi Melek Aslan'ı darbeden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever'in, ayrıldığı sevgilisi Melek Aslan'ın uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği ve kardeşi Mustafa'yı ablasını öldürmesi için tahrik ettiği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan Mustafa Aslan, hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan 22 Ekim'de tutuklanmıştı.